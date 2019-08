Il Mattino - Icardi vuole la Juventus o resta all'Inter in tribuna: il Napoli resta vigile

Icardi news mercato. Mauro Icardi vuole solo la Juventus ma in questo momento i bianconeri hanno troppi calciatori in attacco. C'è anche il Napoli sull'argentino ma non ci sono novità, situazione ancora in stand-by. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

"Icardi non molla di un centimetro e resta fermo sulle sue posizioni: o la Juve o niente. Maurito non prende in considerazione altre offerte e se non si concretizzasse il suo passaggio in bianconero la sua volontà è di restare in nerazzurro. La Juve prima di poter pensare all'affondo su Maurito deve vendere qualcuno tra Higuain, Dybala e Mandzukic, altrimenti si ritroverebbe con degli esuberi in attacco, e in Italia l'unica squadra che può permettersi un investimento del genere (offerta da 60 milioni all'Inter e contratto di 7 milioni all'attaccante) è proprio il Napoli che resta ancora vigile. Da escludere piste estere dopo il rifiuto di Icardi alla possibilità Monaco, trattativa che l'Inter avrebbe concluso molto volentieri viste le cifre (65 milioni) e la possibilità di non rafforzare così una diretta concorrente".