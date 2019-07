Icardi - Napoli, Wanda Nara chiede 8 mln più bonus: De Laurentiis temporeggia

Ultime di mercato fronte Napoli per la trattativa che riguarda Mauro Icardi. Nello specifico, secondo quanto riferito dai colleghi di calciomercato.com, ci sarebbe una proposta di Wanda Nara. O meglio una richiesta. Per cambiare divisa il suo Maurito deve ricevere un ingaggio da 8 milioni di euro all'anno più bonus. Ed il capitolo legato ai diritti d'immagine da discutere a parte. Insomma, una cifra lontana dai parametri del Napoli, che ha riconosciuto 7 milioni annui a Koulibaly dopo anni di rinnovi e dopo che il centrale senegalese ha deciso, per il momento, di soprassedere anche alle ricche offerte provenienti da altri campionati.

Icardi al Napoli, Wanda vuole 8 milioni all'anno

Il ds Giuntoli si è preso un po' di tempo per decidere, per capire se ci sono margini per imbastire una trattativa concreta. Al momento la situazione viene vista come complessa dalle parti, ma non impossibile. Più semplice, ovviamente, trovare un accordo con l'Inter per un calciatore, praticamente, fuori rosa.