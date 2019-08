Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcionapoli24. Ecco quanto affermato ai nostri microfoni:

"Dopo Lozano il Napoli prova il secondo colpo in attacco. Se Ancelotti spera in James Rodriguez, finito nei radar del Milan, la società valuta una prima punta. Ieri nuovo contatto Marotta e De Laurentiis per Icardi. Offerta arrivata a 60 piu 5 di bonus ma il giocatore per ora resta in attesa di novità juventine. Predisposto il piano B".