Icardi-Napoli, Tuttosport: ultimatum ADL, entro mercoledì sì o no! Wanda attende il via libera Juve, è in parola

Calciomercato Napoli - Il Napoli attende Mauro Icardi, il giocatore attende la Juventus, ma intanto incassa l'ultimatum da De Laurentiis, serve una risposta e in fretta. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport:

"L’attivissima Wanda Nara, moglie-agente di Maurito, proprio come il marito-bomber non vuole rimangiarsi la parola data a Paratici, ma al tempo stesso intende evitare il finale peggiore, cioè la permanenza all’Inter da “fuori progetto”. Ecco perché, nonostante l’asse con la Juventus resti solido e i contatti continui, nelle prossime 24-48 ore Wanda farà un punto finale con i dirigenti bianconeri per capire la reale fattibilità dell’operazione. La fretta della famiglia Icardi non è dettata da una mancanza di fiducia, tutt’altro, bensì dall’ultimatum che la rappresentante del bomber interista ha incassato dal Napoli. Aurelio De Laurentiis ha calato sul tavolo un super contratto per Icardi - e un’intesa di massima esiste già anche sui diritti di immagine - ma entro mercoledì esige una risposta definitiva da Wanda. Un dentro o fuori, quello di ADL, che mette Icardi alle strette. Al momento il Napoli è ancora un piano B alternativo alla Juventus nei pensieri di Maurito, però tutto può cambiare in fretta e da un momento all’altro. Secondo i ben informati, prima di qualsiasi mossa Icardi effettuerà un ultimo tentativo con la Juventus, anche soltanto per sentirsi svincolato dalla promessa dei mesi scorsi. Un discorso del tipo: siccome non riusciamo a trovare una soluzione immediata per almeno due tra Higuain, Mandzukic e Dybala, sentiti “libero” di scegliere altre strade".