Icardi-Napoli, SportMediaset: "Clamorosa indiscrezione, ADL pronto ad offrire 10 MLN d'ingaggio"

Sportmediaset, FC Inter 1908 - ultime notizie - Icardi e l'Inter ormai sono sempre più separati in casa. Icardi, Napolio Juventus, queste sono le due piste che possono rappresentare il futuro di Mauro Icardi, ma occhio anche alla pista che porta all'Atletico Madrid. Dopo sei anni di Inter, Mauro Icardi inizia oggi la settima stagione in nerazzurro con il raduno di Milano, ma le parole dell'AD Beppe Marotta: "Icardi e Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico", sono più chiare del solito. Ecco gli aggiornamenti di Sport Mediaset riportati da Calcionapoli24 da Sport Mediaset.

icardi napoli

Calciomercato Napoli, Sportmediaset - pronto un maxi ingaggio per Icardi

Inter News - Come riportato da Sportmediaset, il futuro di Maurito passa dai colloqui e dalle trattative che la moglie-agente Wanda Nara sta intavolando da diversi giorni.

Mercato Juve - Con Fabio Paratici pare ci sia stato in settimana un doppio incontro tra Ibiza e Milano. E la Juventus, non è certo un mistero, sembra da tempo la soluzione più gradita al centravanti argentino.

Calciomercato Napoli- Il calcio Napoli però sta sensibilmente recuperando terreno, con De Laurentiis che giorno dopo giorno pare sempre più disposto a un sacrificio importante per regalare ad Ancelotti la ciliegina sulla torta. Addirittura, secondo qualche indiscrezione, il numero 1 partenopeo starebbe pronto a mettere sul piatto un maxi contratto da 10 milioni a stagione per bruciare la concorrenza della Juve, che al momento resta leggermente in vantaggio ma da qui in avanti non potrà più indugiare.



Mercato Inter - Dalla Spagna, però, occhio all'Atletico Madrid. I Colchoneros hanno appena rinnovato con Morata, ma senza Griezmann sono alle prese con la grana Diego Costa. Il futuro dell'attaccante spagnolo è un rebus e Icardi potrebbe essere il giusto sostituto per Simeone. A riportarlo sono i colleghi di SportMediaset.it.