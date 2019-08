Icardi-Napoli, Il Mattino: compromesso sugli sponsor! Via libera solo alla Nike, tutti gli altri li vuole ADL

Calciomercato Napoli le ultimissime sulla questione Mauro Icardi - Ssc Napoli sui diritti d'immagine. L'edizione odierna de Il Mattino pubblica un interessante focus a firma di Marco Giordano sulla gestione di ADL degli ultimi casi più scottanti, da Kostas Manolas a Mauro Icardi

Mauro Icardi ha un contratto con la Nike per i prossimi otto anni e non ha alcuna intenzione di recedere dallo stesso. Anche perché, qualora la punta dell’Inter dovesse tornare nel giro dalla Seleccion, il contratto inizierebbe a far scattare ulteriori bonus importanti. In tal senso, c’è da registrare una novità: il Napoli starebbe lavorando sull’ipotesi di lasciare ad Icardi il contratto con la Nike e chiedere all’argentino di mettere a disposizione del club il bouquet degli altri contratti legati alla sua immagine. Si cambia ruolo, passando sulla trequarti, si cambia anche azienda, questa volta è l’Adidas, ciò che non cambia è la sostanza. James è uno da più di 90 milioni di follower sui social, ogni suo post può valere centinaia di migliaia di euro per un’azienda che cerca di legarsi al suo nome: chiaro che nelle trattative con il suo manager, Jorge Mendes, delle concessioni ci sono già state ed altre ce ne saranno se si vorrà portare a termine un’operazione che qualche anno fa era impensabile per gli standard fino a quel momento imposti da Aurelio De Laurentiis.