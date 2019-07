Icardi-Napoli, sconto dell'attaccante sullo stipendio: spunta la prima richiesta dell'Inter [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli - Mauro Icardi in azzurro è una suggestione che continua a tenere banco in queste settimane di trattative. Non è un mistero che il calciatore, già cercato in passato, piaccia ai partenopei che vorrebbero affiancarlo ad Arek Milik nella prossima stagione. L'argentino è ai ferri corti con l'Inter, tornato a Milano per allenarsi in solitaria alla Pinetina: la situazione giorno dopo giorno porta ad una cessione del ragazzo, conteso anche dalla Juventus.

Mauro Icardi

Napoli-Icardi, spuntano ingaggio e richiesta dell'Inter

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, ci sarebbe stata l'apertura di Mauro Icardi per un trasferimento all'ombra del Vesuvio. Ad oggi la preferenza dell'argentino sarebbe quella di restare all'Inter, ma le divergenze con la società potrebbero spingerlo presto ad orientarsi verso altri lidi: Napoli e Juventus sondano giorno dopo giorno la situazione, in attesa di novità.

Ad oggi la punta ha uno stipendio di 4.5 milioni netti a stagione, con l'Inter che chiede 50/60 milioni per lasciarlo partire in questa finestra di mercato. Dal canto suo Icardi vorrebbe un ingaggio da 7 milioni più bonus per cambiare aria: l'ostacolo principale per il Napoli, tuttavia, resta lo scoglio dei diritti d'immagine da concordare con l'entourage del giocatore. Ad oggi la tattica sembra quella dell'attesa per provare a limare qualcosa circa le richieste dell'Inter: la trattativa con i nerazzurri, infatti, potrebbe entrare nel vivo non prima di agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA