Sky - Icardi non ha detto 'no' a Napoli e Roma, ma l'argentino ha sempre ribadito una cosa: la situazione

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato di Sky, ha parlato nel corso dello speciale Calciomercato di Sky Sport 24, con le ultime sull'affare Mauro Icardi

"L'intrigo Icardi ci ha tenuto appesi tutta l'estate. Situazione che ancora non si è sbloccata. Il primo a pensare che la Juventus può prenderlo è lo stesso Icardi, perchè è la preferità di Icardi e perchè qualche chiacchierata c'è stata, qualche segnale se lo sono lanciato. L'Inter ha parlato con la Ssc Napoli e Roma, anche Icardi, ma Inter e Juve non hanno parlato. Icardi non ha sbattuto la porta in faccia a Napoli e Roma, ma ha sempre ribadito loro che vorrebbe restare all'Inter e vedere cosa succede".