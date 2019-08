Icardi-Napoli, Paganini: "Si può fare con Milik alla Roma e Dzeko all’Inter. Occhio alla Juve che non molla"

Ultime calciomercato. Paolo Paganini, giornalista Rai, ha scritto sul proprio profilo Twitter gli ultimi aggiornamenti che riguardano il mercato.

Calciomercato, Milik alla Roma e Icardi al Napoli

"News. Il Napoli su Icardi con Milik alla Roma e Dzeko all’Inter. La Juventus che però non molla la presa perché ha l’accordo con Icardi ma Dybala potrebbe finire al Psg".

Icardi

Ciro Venerato ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Dopo Lozano il Napoli prova il secondo colpo in attacco. Se Ancelotti spera in James Rodriguez, finito nei radar del Milan, la società valuta una prima punta. Ieri nuovo contatto Marotta e De Laurentiis per Icardi. Offerta arrivata a 60 piu 5 di bonus ma il giocatore per ora resta in attesa di novità juventine. Predisposto il piano B".