Icardi-Napoli, il retroscena di Gazzetta: la richiesta è partita da Ancelotti, è lui che sta pressando ADl e Giuntoli

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarebbe la pressione di Carlo Ancelotti dietro l'entrata in scena di De Laurentiis per il colpo Mauro Icardi

"Fretta non ce n’è, né per la Juve, obbligata a disfarsi di un paio di pesi massimi prima di passare all’azione, né per il Napoli, disposto ad aspettare anche oltre la metà di agosto. In casa azzurra, l’idea di poter trattare Icardi ha preso il sopravvento sulle strategie di mercato che sta adottando Aurelio De Laurentiis. Non è vero che non l’avrebbe mai acquistato come aveva dichiarato più di un mese fa, a margine di un’assemblea di Lega. A distanza di qualche settimana è arrivata la conferma: Icardi interessa, eccome. La richiesta è partita da Carlo Ancelotti, è lui che sta pressando ADL perché Giuntoli possa fare il tentativo"