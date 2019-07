Icardi-Napoli, Repubblica: "De Laurentiis accelera per l’acquisto: è in pole rispetto ad altri due obiettivi"

Ultimissime Napoli. James Rodriguez è il calciatore che Carlo Ancelotti ha richiesto al proprio presidente, Aurelio De Laurentiis. Sarebbe un colpo importante, sarebbe un colpo da 90 ma l'Atletico Madrid è lì, pronto a soffiarlo agli azzurri.

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica:

"Ma intanto De Laurentiis sta cercando di accelerare per l’acquisto del bomber, con Icardi che in questo momento pare in pole position rispetto a Pépé e Lozano. Il club azzurro proverà in particolare ad approfittare della fretta dell’Inter, costretta a cedere al più presto l’attaccante argentino per poi sferrare a sua volta l’offensiva a Dzeko e Lukaku".