Icardi-Napoli, CdS: "I nerazzurri non metterebbero ostacoli. L'affare potrebbe decollare con degli scambi: 4 azzurri piacciono a Marotta"

Notizie calcio Napoli - Icardi-Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come gli azzurri avrebbero chiesto informazioni all'Inter per l'attaccante. Icardi finì nel mirino del Napoli già nel 2016, quando Higuain lasciò Napoli per trasferirsi alla Juventus. Dopo qualche contatto con Wanda Nara poi però arrivò Milik.

"Tutto aperto, invece, per le altre squadre che busseranno o che hanno già bussato. E, tra queste ultime, ci sono pure Napoli e Roma. In realtà, né partenopei né giallorossi hanno chiesto o fatto proposte per l’attaccante, più semplicemente si sono informati della situazione nell’ambito di discorsi più ampi. Il Napoli, peraltro, aveva già provato a prendere Icardi nell’estate 2016, spingendosi ad offrire anche più di 60 milioni per portarlo sotto al Vesuvio. Allora, però, l’Inter aveva eretto un muro che non subì alcuna crepa, anzi, a fine estate, arrivò anche il rinnovo, che poi era anche il vero desiderio di Maurito e Wanda. Ora è l’esatto opposto: è l’Inter a spingere fuori l’argentino e non ci sarebbe alcuno sbarramento per il club partenopeo, nonostante sia un rivale diretto in campionato. Evidentemente, l’operazione non potrebbe essere fatta per contanti, ma, come per Dybala, si metterebbe in piedi uno scambio. E, da questo punto di vista, il Napoli ha in squadra diversi elementi che piacciono e che farebbero comodo all’Inter. Quali? Non si sbaglia a indicare i vari Zielinski, Allan, Fabian Ruiz o Milik. Il problema è che per De Laurentiis sono tutti incedibili. Discorso chiuso quindi? Su queste basi sì, ma su altre, magari più avanti, potrebbe essere riaffrontato".