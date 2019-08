Icardi-Napoli, Il Mattino: sorpasso Monaco, pareggiata l'offerta e ingaggio da 10mln! ADL spera, ma non rilancia

Calciomercato Napoli - E' stata una domenica piena di sorprese sul fronte Icardi: nonostante la calma apparente del lago di Como, dove la famiglia sta trascorrendo queste giornate, in realtà l'Inter si è ritrovata alla porta il Monaco che ha presentato un'offerta di circa 65 milioni di euro. E di fatto il club monegasco ha persino superato la Juventus nel gradimento dell'argentino.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Oleg Petrov ex hockeista su ghiaccio russo e da pochi mesi direttore generale del club di proprietà di Dmitri Rybolovlev è stato in missione in Italia presentando anche a Wanda un'offerta faraonica, pare superiore ai 10 milioni di euro all'anno. Più una serie di concessioni sotto il profilo dei diritti di immagine che invece non erano previsti nell'accordo (di massima) con il Napoli. Insomma, un colpo di scena non di poco conto: perché Icardi sembrava in attesa della Juventus e delle scelte di Paratici di cedere almeno due degli attaccanti in rosa. Maurito, in ogni caso, nonostante la scintillante offerta economica, ha come prima scelta la Juventus. I giochi, ovviamente, non sono fatti: ma il Napoli non può rilanciare l'offerta del Monaco. E quindi non può far altro che attendere (fiducioso) che Icardi faccia la sua scelta legata al suo futuro. De Laurentiis non prenderà parte ad aste. Peraltro Milik ha appena cambiato casa: si è trasferito dalla zona flegrea a Posillipo".