Icardi-Napoli, Il Mattino: De Laurentiis attende, ma senza speranze. L'argentino non comprende la rottura con l'Inter

Napoli Calciomercato - Più che la Juventus, il vero guaio di Icardi è l'Inter: non vuole saperne di andarsene. Non capisce il motivo di questa clamorosa rottura e sta dandosi da fare per provare a ricucire la frattura con il club. Al riguardo, scrive l'edizione odierna de Il Mattino:

Calcio mercato Napoli, De Laurentiis attende ancora Icardi

"Probabilmente si sta muovendo pure all'insaputa della moglie tuttofare Wanda Nara -attesa in queste ore a Capri per un servizio fotografico- che continua ad aver un feeling sia con De Laurentiis che con Paratici. Perché se la Juve riuscisse a sfoltire la sua rosa, l'impegno è quello di puntare dritto su Maurito. Attendere ancora non costa nulla, è il pensiero di De Laurentiis. Ma senza tante speranze".

