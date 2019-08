Icardi - Napoli, Gazzetta: oggi scade l'ultimatum, altro 'no' da Maurito e Wanda. Rilancio di ADL in extremis

Calciomercato Napoli - Oggi scade l'ultimatum imposto da Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara e Mauro Icardi. L'argentino è ancora orientato verso il 'no' al Napoli, sarebbe l'ennessimo. Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Maurito vuole aspettare ancora la Juve, anche se da Paratici non è arrivata alcuna offerta né all'Inter né al giocatore. Il vicolo cieco in cui si sta mettendo Icardi lo porterà a restare all'Inter da separato in casa.

Calcio mercato Napoli, rilancio per Icardi

Napoli e Monaco sono le uniche che hanno fatto un'offerta concreta ai nerazzurri, il club del Principato poi si è subito defilato. Aurelio De Laurentiis ha offerto un contratto da 7.5 milioni di euro a stagione ad Icardi, mentre a Marotta è stata recapitata una proposta da 65 milioni. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce che in settimana ci sarà un ultimo tentativo per portare l'argentino al San Paolo da parte del patron azzurro.