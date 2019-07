Icardi-Napoli, Gazzetta: lo scambio fra l'argentino e Milik potrebbe prendere quota ad agosto, occhio all'effetto domino

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Mauro Icardi: "Il Napoli, anche se ufficialmente non si è mai esposto, è in corsa per Mauro Icardi, come ha comunicato anche all’Inter. Qui la partita, con la presenza della Juve, si fa complicata. E il Napoli attende il momento propizio per capire se c’è la possibilità di affondare il colpo. Agosto sarà lungo e caldissimo su questi fronti e bisognerà stare attenti agli effetti domino. Perché quando salterà lo stallo messicano - con l’Inter bloccata da Icardi, la Juve da Higuain e la Roma da Dzeko - ecco che occorrerà essere pronti a sparare il colpo giusto.E strada facendo, lo scambio fra l’argentino e Milik potrebbe prendere quota"