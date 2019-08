Icardi-Napoli, Gazzetta frena: promesso sposo alla Juve. L'incontro tra Wanda e i dirigenti azzurri non è bastato

Calciomercato Napoli - Su Mauro Icardi non c’è solo il Napoli, anzi. Ma le notizie che arrivano da più fonti risultano a tratti contrastanti. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante argentino sarebbe ormai promesso sposo della Juventus, nonostante un incontro nei giorni scorsi tra Wanda Nara e i dirigenti azzurri.

Icardi, l’offerta del Napoli

Aurelio De Laurentiis al momento ha dato mandato ufficiale al direttore sportivo Cristiano Giuntoli per formulare una proposta di contratto da 7.5 milioni di euro a stagione, aumentabili fino a 8. Wanda, in quell’occasione, ha rifiutato la proposta dicendo che non avrebbe potuto impegnarsi con altri club. Il pressing del Napoli e la proposta contrattuale di cinque anni di De Laurentiis non bastano, secondo Gazzetta, per smuovere la promessa di matrimonio con la Juventus.