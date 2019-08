Icardi-Napoli, Sky - Ferma la volontà dell'argentino: dall'entourage filtra che vuole restare all'Inter!

Calciomercato Napoli - Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato, facendo il punto su quella che è una vera e propria telenovela di mercato che risponde al nome di Mauro Icardi, attaccante in uscita dall'Inter e nel mirino del Napoli e della Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Anche nelle ultime ore dall’entourage del calciatore continua a filtrare la volontà di Mauro Icardi di rimanere all’Inter al di là delle voci partite dopo il video pubblicato sui social in cui lo si vedeva mentre intonava una nota canzone napoletana. Per permettere al giocatore della Juventus devono incastrarsi alcune cose, a partire dalla cessione di un attaccante, magari Dybala.

A tal proposito, l’argentino potrebbe andare al PSG se va via Neymar ma al momento è uno scenario possibile ma per cui per ora non c’è nulla. Icardi vuole restare all’Inter nella speranza di potersi giocare una eventuale occasione che gli potrebbe essere concessa”.