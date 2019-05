Cronache di Napoli - Icardi, azzurri alla finestra: serve una punta da affiancare a Milik

Il mercato del Napoli non è ancora cominciato, ma le idee in casa azzurra sembrano abbastanza chiare. Servono rinforzi sulle corsie difensive, un centrocampista centrale, un attaccante esterno e una punta centrale da affiancare a Milik. Ne parla l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“E’ soprattutto l'ultimo ruolo a far sognare i tifosi. Si è parlato di Mauro Icardi, che ieri ha annunciato di voler restare all' Inter. La sua permanenza, però, è tutt'altro che certa perché il club nerazzurro non vedrebbe male una sua cessione dopo il caos dei mesi scorsi. E il Napoli resta alla finestra visto che l'intenzione dell'attaccante argentino è di rimanere in Italia”