Icardi - Napoli, CorSport: ultimatum di De Laurentiis, entro 48 ore vuole una risposta. Maurito dice "sì" a una nuova avventura

ICARDI NAPOLI, le ultime di calciomercato - La scadenza è fissata: 48 ore per decidere, per fornire una risposta ad Aurelio De Laurentiis ed al Napoli che fino ad ora hanno rappresentato davvero l'unica alternativa concreta ad una permanenza all'Inter. Mauro Icardi deve decidere entro due giorni, come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, lunedì il patron del club azzurro si aspetta una risposta definitiva, niente più tentennamenti.

Calciomercato Napoli, l'offerta a Icardi

Quella recapitata negli uffici dell'Inter è una proposta da 65 milioni di euro tutt'ora valida. Con un'offerta di contratto a Wanda Nara di 6.5 milioni di euro che possono arrivare anche a 7 con i bonus.

La novità sta nella risposta che avrebbe dato Icardi alla festa di compleanno di Lautaro Martinez ai cronisti presenti. Quando all'argentino viene chiesto se fosse ormai in vista di una nuova esperienza, lui risponde con un «Sì». Anche se nelle ore successive Wanda ha pubblicato una foto con le mogli dei calciatori su Instagram con tanto di "Un altro anno insieme...".