Icardi-Napoli, Sportitalia annuncia: non c'è la volontà del giocatore, l'alternativa resta Llorente

Calciomercato Napoli - Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Speciale Calciomercato, trasmissione televisiva in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Icardi non è mai stato convinto della Roma e del Monaco. Il Napoli ha fatto la proposta più importante da 65 milioni. I contatti sono quotidiani e il Napoli ci prova con insistenza ma non c’è ancora la volontà del calciatore. Il Napoli aspetterà altri due, tre giorni ma non potrà aspettare troppo perché l’alternativa Llorente, che è un’idea che stuzzica il club azzurro, ha anche altre proposte e non potrà aspettare ancora a lungo".