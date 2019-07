Specchia: "Mi hanno detto che Icardi ha visitato una villa a Marechiaro nei giorni scorsi!"

Calcio Napoli le ultimissime oggi- Mauro Icardi e Wanda Nara ancora protagonisti di questo mercato. Continuano a circolare voci su un possibile acquisto di una casa a Napolida parte del calciatore argentino e sua moglie Wanda Nara. Paolo Specchia, ex allenatore del calcio Napoli, ai microfoni di Canale 8, riferisce ulteriori indiscrezioni di calciomercato. "Il mio portiere mi ha detto che Icardi ha addirittura visitato una villa a Marechiaro nei giorni scorsi". Resta viva l'ipotesi di un acquisto di una punta da parte di Aurelio De Laurentiis.

Mercato Inter - Mauro Icardi continua ad allenarsi in ritiro con l'Inter, nonostante sembra messo sempre più ai margini tra sedute tattiche e partitelle. Icardi è fuori dai piani di Antonio Conte che vorrebbe puntare il prima possibile su Lukaku e Dzeko. Su Icardi resta vivo l'interesse della Juventus. Nelle prossime settimane sono attesi importanti sviluppi di mercato che riguardano il futuro di Icardi e si saprà se il calciatore ha davvero preso in considerazione per un momento di acquistare casa a Napoli.