Icardi-Napoli, Sky: il giocatore valuta le offerte! Frequenti contatti tra Wanda e Marotta

Icardi-Napoli. Il Napoli ha l'accordo con Fernando Llorente, gli agenti hanno appuntamento con la squadra azzurra domani sera per limare i dettagli. Secondo quanto riportato da SkySport, la priorità del club di De Laurentiis è Mauro Icardi. Frequenti sono i contatti tra Wanda Nara e Beppe Marotta per trovare una soluzione: l'Inter ha aperto anche al prestito (ma non alla Juve), prolungando di un anno il contratto, perché sarebbe controproducente per tutti restare fermo. Sul giocatore c'è il Napoli, ma anche il Monaco pronto a prenderlo, e c'è stato un sondaggio dell'Atletico Madrid. Qualcosa si sta muovendo, ma non è certo che Icardi si convinca.

Ecco quanto riportato dal portale gianlucadimarzio.com.

Primo segnale di apertura: Mauro Icardi sta valutando le offerte che lo porterebbero lontano dall'Inter. Oltre al Napoli, che si sta cautelando accelerando per Llorente e a cui per ora Maurito non ha dato segnali particolari, restano il Monaco e l'Atletico Madrid. La grande novità è un incontro tra Wanda Nara e la dirigenza nerazzurra: l'Inter, pur di facilitare l'uscita dell'argentino, si sarebbe mostrata disponibile a prolungare di un anno il contratto del giocatore così da aprire alla formula del prestito, ma solo per alcune destinazioni. Oggi, poi, Marotta e il Monaco si sono incontrati nel Principato: è stato trovato un accordo di massima tra le due società qualora l'argentino scegliesse quell'opzione. L'Atletico ha invece presentato un sondaggio. E la Juventus resta sempre sullo sfondo, pur non essendosi mai mossa in maniera ufficiale.