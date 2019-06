Icardi-Napoli, CorSport: "Non è interessato al trasferimento.Ha comprato un lussuoso appartamento a Milano"

Ultimissime calcio Napoli - Domani inizia una settimana che può essere importante per il futuro dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, accostato di recente al Napoli. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, un incontro fissato tra l’Inter e Wanda Nara ancora non c’è, ma la speranza del club di corso Vittorio Emanuele è quella di incontrare l’argentina prima che (tra 10 giorni) gli Icardis partano per le vacanze:

