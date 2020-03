Il Mattino - Il sogno di De Laurentiis resta sempre Icardi! I contatti con l'entourage non sono mai svaniti

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, il sogno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per l'attacco della prossima stagione resta sempre l'attaccante argentino Mauro Icardi, la cui situazione in Francia al Paris Saint-Germain resta ancora tutta da decriptare: i contatti con l'entourage della punta argentina in prestito dall'Inter, secondo quanto riferito dal quotidiano, non sono mai svaniti.

Wanda Nara, procuratrice di Mauro Icardi ha parlato del futuro ai microfoni della rivista "Chi":