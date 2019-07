Bomba Mediaset - Domani incontro ADL-Wanda Nara per superare la Juve su Icardi, le cifre

Calcio mercato Napoli- Clamoroso indiscrezione di mercato lanciata dai colleghi di Sportmediaset. Pare che domani possa essere un giorno importante per l'incontro tra Aurelio De Laurentiise Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi per poter portare il calciatore a Napoli. Icardi sembrava molto vicino alla Juventus nei giorni scorsi, ma ora le cose potrebbero cambiare. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Inter news - Il futuro di Mauro Icardi è scritto solo in parte: di certo non rientra più nei piani dell'Inter , come riporta Sport Mediaset, la maglia della Juve è un'ipotesi che ancora è lungi dal tradursi in realtà. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di farsi prendere per la gola dai bianconeri (e dallo stesso argentino): se Maurito partirà verso Torino lo farà alle condizioni di Suning. Altrimenti... Presto per parlarne, anche perché per Icardi ci sono sotto traccia altre pretendenti più gradite dall'Inter stessa. E presto potrebbero esserci importanti novità.

Calciomercato Napoli - Dopo aver mascherato con grande abilità la sua reale volontà, il presidente del Napoli De Laurentiis è infatti pronto al tutto per tutto per convincere l'ex capitano nerazzurro a scegliere il progetto azzurro e non la Juve. E non vuole lasciare nulla di intentato. Ecco allora il passo che potrebbe essere se non risolutivo di certo chiarificatore. AdL, come scoperto dal nostro Marco Barzaghi, ci proverà domani in un incontro segretissimo con Wanda Nara, tentando così di scardinare il patto di Ibiza tra la signora Icardi e il ds juventino Paratici e togliere così a Conte e alla squadra un grosso problema prima della partenza per la tournée asiatica. La proposta per l'Inter è pronta - circa 60 milioni - quella per l'argentino pure, un contratto quinquennale che tra parte fissa e bonus potrebbe portare lo stipendio di Maurito vicino agli otto milioni.