Icardi, l'entourage non si sbilancia: "E’ ancora presto per parlare di un interessamento del Napoli”

Ultime calciomercato Napoli. Diego De Luca, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha svelato nel corso del programma Radio Goal di aver provato a contattare l’entourage di Mauro Icardi per avere maggiori informazioni circa il possibile interesse del Napoli per l’attaccante. La risposta è stata però evasiva:

“E’ ancora presto per parlare di un interessamento del Napoli”.

Icardi-Napoli, le utlime

Quello per il centravanti argentino è un interessamento datato da parte del Napoli, che già in due occasioni provò ad acquistare l'ex Inter. Al momento, come raccontato ai nostri microfoni da Ciro Venerato, c'è ampia distanza tra l'offerta degli azzurri e le richieste dello stesso Icardi.