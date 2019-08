Sky - Icardi ha capito di essere stato scaricato dall'Inter! L'argentino non considera Napoli e Roma, vuole solo la Juve

Calcio mercato Napoli - Secondo quanto dichiarato da Luca Marchetti, collega di Sky Sport, ci sarebbe novità di mercato che riguardano Mauro Icardi. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

Posizone forte mediaticamente dell'Inter. Il club è solido sul mercato con l'acquisto di Lukaku. Ora l'Inter ha il numero 9 e Icardi ha capito che non troverà più spazio. L'argentino vuole solo la Juventus, Roma e Napoli non sono state prese in considerazione dal giocatore. La Juventus ad oggi ha quattro attaccanti e non può prendere anche Icardi, ad oggi non è fattibile lo scambio con Dybala.