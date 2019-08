Icardi, Zazzaroni: "Il Napoli ha 4 giorni per prenderlo, la Juve undici! Il motivo è contrattuale, un intermediario ha chiesto a Paratici di 'liberarlo' dall'Inter!"

Calciomercato Napoli - Non si sblocca ancora la situazione Mauro Icardi, conteso ormai da Juve e Napoli già da settimane. Ma i tempi sono diversi, come racconta Ivan Zazzaroni, amico tra l'altro di Carlo Ancelotti.

Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato così la vicenda sulle colonne del quotidiano sportivo in edicola oggi:

"Passo al caso (il diminutivo è ammesso) Icardi. Siamo a meno undici per la Juve e meno 4 per il Napoli. In linea teorica, non considerando gli imprevisti, Paratici può godere del vantaggio di una settimana rispetto a Giuntoli non tanto per una mancanza di volontà da parte di De Laurentiis (che ieri ha giocato la carta del disimpegno) quanto per una questione strettamente contrattuale. I tempi del poule di professionisti (fiscalisti, tributaristi, lavoristi e potete aggiungere tutti gli “isti” che volete) guidato da Andrea Chiavelli sono leggendari e in qualche occasione si sono rivelati penalizzanti, poiché la pazienza non è certamente la principale virtù degli uomini di calcio che vogliono vendere. Per fare l’esempio più recente, l’accordo con gli agenti di Lozano è stato perfezionato proprio in queste ore, per cui la conclusione della trattativa è durata quasi tre settimane dopo il primo sì di Mino Raiola, agente del messicano – non potete immaginare l’intensità dello scambio di mail e messaggi al vetriolo che ha caratterizzato il periodo tra l’8 e il 15 agosto.

A Milano Paratici ha proseguito i discorsi relativi agli esuberi; un intermediario gradito alle parti ha comunque provato a suggerire al responsabile dell’area tecnica della Juve di “liberare” il prigioniero Icardi per favorirne in quale modo l’evasione dall’Inter. Maurito insegue ancora l’incontro con Zhang che il presidente non gli vuole concedere. Importante sarà l’effetto che produrrà su di lui la tribuna alla prima della nuova stagione".