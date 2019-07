Icardi-Napoli, Sky: Segnali negativi, l’argentino ha aperto solo alla Juve. Lo scenario

Calciomercato Napoli - intrecco di attaccanti. Icardi vicino alla Juventus, segnali negativi con il Napoli! Roma su Mariano Diaz, Inter su Lukaku, domani può essere un giorno chiave per la trattativa.

Gianluca Di Marzo, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mercato Roma calcio - "Domani incontro Roma con gli agenti di Mariano Diaz, la prima scelta resta Higuain che non ha dato l'ok".

Inter news - "Domani missione dell'Inter con il Manchester United per Lukaku. Il suo arrivo darà il via libera definitivo per Icardi. Notizie negative per Icardi al Napoli, il calciatore non da segnali, la Juve è pronta a chiudere per Icardi le prossime settimane. Si lavora con Rodrigo del Valencia, richiesta da 70 milioni di euro".