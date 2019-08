Icardi-Juve, vendetta Marotta: via libera solo con offerta shock o Dybala, prezzo più alto di Napoli e Roma

Ultimissime calcio Napoli. Importanti novità sul fronte Mauro Icardi. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport l'Inter avrebbe fissato un prezzo più alto ai rivali della Juve per il bomber di Rosario

I bianconeri invece temporeggiano in attesa di perfezionare le uscite nel reparto avanzato, ma sanno bene che trattare con l’Inter sarà complicato. Dopo il caso Lukaku e i disturbi invernali sul rinnovo di Icardi, in viale della Liberazione intendono fissare un prezzo del cartellino di Maurito che per la Juventus sarà più alto rispetto a Napoli e Roma e non è detto che alla fine al giocatore sia dato il via libera di trasferirsi a Torino. A meno che l’offerta non sia di 80-90 milioni o che non comprenda il cartellino di Dybala. Le tensioni e le ruggini tra le due società peseranno. E non poco. ©Riproduzione riservata