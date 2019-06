Icardi-Inter, spunta il Napoli? Gazzetta: "Ci sarebbe il Napoli in un ipotetico scambio con Insigne, ma ad oggi si tratta di fantamercato"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Mauro Icardi-Inter, un rapporto destinato a finire come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ma in quale squadra finirà l'attaccante argentino? Lo stesso quotidiano dedica ampio spazio alla vicenda.

"A breve, entro la settimana che inizia domani, Marotta vedrà Wanda Nara per ribadire la posizione del club: Icardi non rientra nei progetti tecnici. Lo sa la stessa Wanda, in attesa del vertice in cui si proverà a capire se ci sono altre strade di mercato percorribili che non portino alla Juventus, destinazione che Maurito e Wanda hanno messo davanti a tutte le altre. Detto che la via Roma non è praticabile, ci sarebbe il Napoli in un ipotetico scambio con Insigne, ma ad oggi si tratta di fantamercato".