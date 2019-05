Icardi ha scelto la Juve: l'Inter pronta al muro contro muro

La bomba lanciata da La Gazzetta dello Sport fa tremare la Milano nerazzurra. Mauro Icardi avrebbe scelto come sua prossima destinazione la Juventus. L'attaccante argentino assistito da Wanda Nara sta facendo di tutto per mettere pressione alla dirigenza nerazzurra. Segnali, dichiarazioni, anche foto sui social, per incrinare il rapporto e costringere la società a vendere.

La Rosea specifica che Marotta parlerà solo eventualmente con Agnelli. Ma appare molto difficile che l'Inter possa intascare la cifra di 110 milioni richiesta. Ecco perché dalla proprietà filtra che sono disponibili anche ad arrivare al muro contro muro con il giocatore,