Icardi, CorSport rivela: "Se restasse, l'Inter rischierebbe la risoluzione contrattuale! Spunta il numero minimo di gare che dovrebbe giocare"

Mauro Icardi è praticamente fuori dal progetto Inter e lo si vede anche alla Pinetina nel corso degli allenamenti, ormai una consuetudine ciò che accade agli ordini di Conte sul campo degli allenamenti. Il Corriere dello Sport racconta la situazione da separati in casa

"Ieri il menu di giornata alla Pinetina prevedeva un unico allenamento nel pomeriggio. Icardi, come al solito, iniziata la seduta in gruppo, si è staccato nel momento in cui sono cominciate le prove in vista di Lecce. E, ovviamente, sarà così anche oggi, con l’unica differenza che l’Inter lavorerà a San Siro. A questo punto sarebbe davvero una sorpresa se Maurito venisse convocato per la prima di campionato. Per di più, oltre ad essere fuori dal progetto, è sul mercato, quindi ci sono tutte le ragioni per tenerlo fuori. E, se la vicenda si trascinerà fino al match in casa del Cagliari del 1° settembre, Icardi verrà lasciato a Milano".