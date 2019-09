Icardi al PSG! Repubblica: decisivo il dietrofront di Wara, ha temuto che Mauro fosse fatto a pezzi

Calciomercato Napoli - Inter e Mauro Icardi, si va finalmente verso una soluzione. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, tranne nuovi colpi di scena, sarà il Paris Saint Germain la nuova chance per l'attaccante argentino. L’accordo tra le due società è raggiunto e salvo intoppi, oggi l’Inter e il giocatore rinnoveranno il contratto prolungandone la scadenza, una condizione necessaria posta dal club nerazzurro per chiudere l’affare: un altro anno a circa 6 milioni, a carico dei francesi che lo prenderanno in prestito secco.

Icardi al Paris Saint Germain: pronto il prestito secco

Decisivo per l'affare - rivela il quotidiano - è stato il cambio di atteggiamento della moglie e agente Wanda Nara, che dopo avere sostenuto il marito nel resistere all’Inter nonostante tutto, negli ultimi giorni ha cercato di convincerlo a partire. La donna, infatti, ha capito che il 26enne sarebbe uscito a pezzi da questa vicenda. E dopo aver rifiutato una decina di trasferimenti, Icardi si prepara finalmente ad accettare un’offerta last minute da parte del club transalpino. Ma bisogna procedere sempre con cautela: nonostante la grande fiducia della dirigenza interista, resta comunque concreta l’ipotesi che tutto possa sfumare all’ultimo secondo. Mauro - chiude il quotidiano -, pur di restare a Milano, avrebbe addirittura accarezzato la tentazione di passare alla sponda rossonera.