Icardi al Napoli, ADL finanzia il colpo con 5 cessioni: pronto un tesoretto da 90 milioni

Ultime calciomercato Napoli - Ci sarebbe un tesoretto da 90 milioni per il Napoli che potrebbe provenire dalle cessioni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

"Lo chiamavano tesoretto. Ma in realtà quello che il Napoli ha intenzione, e potrebbe anzi dovrebbe ricavare dalle cessioni di almeno un poker di uomini di assoluto livello sarà un tesorone: una novantina di milioni nella migliore delle ipotesi, magari 80 o giù di lì. Comunque una somma importante che garantirebbe la possibilità di altri investimenti tipo Manolas, l’uomo da 36 milioni di euro di clausola rescissoria che oggi è l’erede di Albiol. In sintesi, le valutazioni di partenza: Verdi, 25 milioni; Hysaj, 20 milioni; Inglese, 30 milioni; Mario Rui, 20 milioni. E non finisce mica così: perché poi ci sarebbe, anzi c’è anche Ounas, protagonista di una meravigliosa Coppa D’Africa, e in archivio è già sistemata la cessione di Diawara - per 21 milioni alla Roma - nell’ambito dell’operazione del difensore greco"