Icardi-Napoli, l'Inter accetta l'offerta degli azzurri! CorSport: 65mln da De Laurentiis, manca la volontà definitiva dell'argentino

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia e Corriere dello Sport, sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano prova a fare il punto della situazione sull'affare di mercato che coinvolge Napoli, Inter e l'attaccante argentino Mauro Icardi. Vi proponiamo uno stralcio.

"In questo momento chi è davvero vicino a Icardi (e non ci riferiamo alla moglie-agente) giura che mai sia stato così sereno. Forse neanche Mauro, oggi, sa come finirà il film. Di sicuro il Napoli ha mosso i passi più concreti, offrendo 65 milioni all’Inter e trovando la totale apertura nerazzurra. Ecco, la parola giusta: apertura. Ci sarà la sua verso De Laurentiis? Abbiamo serissimi dubbi, indipendentemente dai rumors (da verificare) che vorrebbero Wanda Nara in un lussuoso albergo di Capri nel prossimo weekend.

Corteggiamento lungo, estenuante, quello del Napoli destinatario Icardi. Al punto che se fosse per le due società il dado sarebbe tratto alla non modica cifra di 65 milioni. Aggiungiamo anche che i problemi di ingaggio sarebbero risolvibili, con Aurelio De Laurentiis pronto ad accontentare Maurito con un’offerta ottima e abbondante. Manca l‘ultimo tassello: in certi casi si dice sempre così. Ma se l’ultimo tassello è la volontà definitiva del diretto interessato, si tratta dell’intera impalcatura. Siamo molto sinceri: fossimo nel Napoli, ci saremmo già stancati"