Ibrahimovic-Napoli, Repubblica: "Rimbalza una voce dagli USA, ma il piano di Raiola è un altro"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi 27 giugno. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica edizione Napoli dagli Usa sono rimbalzate ieri le ennesime voci su Zlatan Ibrahimovic, che si era offerto scherzosamente ad Ancelotti come regalo di compleanno, con un video messaggio. «Vengo ad aiutarti, se vuoi».

Ibrahimovic al Napoli, voci dagli Stati Uniti

Il giornale però sottolinea come a 37 anni il tempo del campione svedese sembra scaduto, però. Out Insigne, in Lozano: è questo il piano a cui lavora Raiola.

Zlatan Ibrahimovic suggestione mercato Napoli

Ingaggio Ibrahimovic, quanto guadagna?

Sembra assurdo, ma attualmente è in vigore una nuova normativa in MLS che prevede un tetto massimo per gli stipendi bassissimo, di 1.2 milioni di euro (avete letto bene). Tra questi rientra anche Zlatan Ibrahimovic dal 2018. Ma è pur vero, come specificato dai colleghi di Fox Sport, che Ibrahimovic avrebbe potuto accettare un ingaggio standard per poi percepire molto di più a partire dalla prossima stagione. Oppure potrebbe essere liberato un posto da Designated Player (un giocatore che esula da questi vincoli). Oppure entrambe le cose (ipotesi più probabile). Poche illusioni, però. Perché comunque uno come Zlatan non accetta una vacanza in America gratis.

Ibrahimovic-Napoli, l'aneddoto di Venerato a Speciale Calciomercato CN24