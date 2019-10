Ibrahimovic vuole tenersi in forma: può firmare col Perth Glory per le ultime sei partite del campionato australiano!

Calciomercato Napoli - Zlatan Ibrahimoviccontinua a restare oggetto di desiderio di tantissimi club in tutto il mondo nonostante la sua età. Sul calciatore potrebbe finirci il Napoli a gennaio, visti i continui messaggi a distanza di stima tra il calciatore e De Laurentiis-Ancelotti. Intanto, potrebbe arrivare una nuova occasione in Australia.

Ibrahimovic

Mercato Napoli, Ibrahimovic può finire in Australia

Come riporta Goal.com, il Perth Glory ha fatto recapitare una proposta a Mino Raiola. A confermare tutto è stato lo stesso presidente del club, Tony Pignata, che ha spiegato al quotidiano The Age di aver chiesto all’agente dello svedese se c’è la possibilità di vedere Zlatan giocare le ultime sei partite del campionato australiano. Una soluzione che potrebbe piacere a Ibra, che si terrebbe in forma in vista di un possibile ritorno in Europa.