Ibrahimovic-Napoli, Gazzetta pessimista: azzurri defilati rispetto a Bologna e Milan

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli appare decisamente defilato alla corsa a Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa scrive la rosea:

"Tanto è che il Napoli appare in seconda linea a dispetto delle parole di Aurelio De Laurentiis, che aveva ricambiato le aperture dello svedese nell’ultima intervista alla Gazzetta. Ma attenzione alle prossime mosse. Il Bologna (si è capito) conta sull’effetto-simpatia e sa di aver già fatto il massimo. Il Milan si muoverà in maniera concreta per far valere appieno il proprio fascino? Inutile dire che occorrono contatti diretti per far crescere le quotazioni della candidatura rossonera. Ibrahimovic val bene una chiamata"