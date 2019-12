Ultimissime calcio Napoli - Nicolò Schira, giornalista, ha pubblicato un messaggio su Twitter inerente al calciomercato della SSC Napoli:

Ibra

Ibra Napoli, l'offerta secondo Gazzetta

"Napoli revolution. De Laurentiis ha offerto a Zlatan Ibrahimovic un contratto di 18 mesi e attende una risposta in settimana. Niente rinnovo per Mertens e Callejon. In uscita anche Allan. Per la mediana piacciono Kessie (Milan) e Torreira (Arsenal).