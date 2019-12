Ibrahimovic, annuncio in arrivo: c'è anche un club top secret in corsa

Calciomercato Napoli - Zlatan Ibrahimovic, è in arrivo il verdetto finale per il suo futuro. Intanto meno uno: si defiila infatti il Bologna di Sinisa Mihajlovic. "Non verrà da noi, ha fatto altre scelte", ha spiegato il direttore generale Walter Sabatini. L’attaccante svedese - rivela La Repubblica - ora potrebbe annunciare a ore, forse dopo il turno di Champions, la sua futura destinazione. In corsa restano Milan, Napoli e un club inglese ancora top secret. Sullo sfondo c'è anche un'ipotesi cinese.