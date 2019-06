Ibrahimovic al Napoli, gli amanti del gaming sognano: ecco Zlatan in maglia azzurra [FOTO]

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Cresce l'entusiasmo tra i tifosi per l'acquisto operato dai partenopei dalla Roma di Kostas Manolas. Dagli Stati Uniti è rimbalzata la pazza voce (al momento non confermata) di un possibile approdo a Zlatan Ibrahimovic al Napoli. Al momento De Laurentiis non sembra essere interessato a tale ipotesi. I tifosi partenopei però già lo immaginano in maglia azzurra. Sul web c'è chi si è portato avanti realizzando un fotogramma con PES 2019 del fuoriclasse svedese in maglia azzurra.

Lo svedese si è autoproclamato una leggenda in una intervista ai microfoni di Dazn. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha parlato della Major League e del suo momento attuale:

"Non sono una sorpresa, sono già una leggenda. In questo campionato vedrete cose non viste nella prima stagione in MLS. Siamo maturati rispetto a prima, per il titolo tutti i giochi sono aperti. Non vedo un favorito, e questo è il bello della MLS". La punta di Malmoe ha realizzato 11 reti in 12 partite di campionato, oltre a tre assist: "Mi considero la più grande minaccia del campionato, per ogni avversario. Non c'è possibilità che ci sia un nuovo Zlatan. Ci sono molti buoni giocatori, ma non mi rivedo in nessuno di loro perché non ci può essere una sola versione di me stesso. Ogni giocatore ha la sua storia". Ibra è il giocatore più pagato nella storia della MLS con un contratto da 6,36 milioni di euro a stagione: battuto il record di Sebastian Giovinco, che nel 2017 e 2018 guadagnava 6,3 milioni di euro circa a stagione.