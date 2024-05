Iacomino: "Ho saputo quali giocatori ha chiesto Conte: ecco tutti i nomi"

Ai microfoni di “Il Sogno nel Cuore” è intervenuto per un’intervista esclusiva Gigi Iacomino, agente ed intermediario, che ha parlato del possibile approdo di Antonio Conte al Napoli.

"La firma di Conte dovrebbe essere imminente, un mio collega ha parlato con Stellini, storico secondo dell’allenatore. In queste ore si sta trattando per l’eventuale buonuscita. Il tecnico pugliese vorrebbe uno tra Buongiorno e Skriniar per la difesa, Dorgu sulla fascia, Kessie per la mediana, Zirkzee, Lukaku o Boniface come post-Osimhen. Lunedì potrebbe chiudersi già tutto. Le cifre si aggirerebbero intorno ai 6 milioni più bonus annui, con un superbonus di 3 milioni in caso di vittoria dello scudetto. Dovrebbe essere un triennale fino al 2027, con la formula biennale con opzione per un ulteriore anno, con esercizio a favore del Napoli”.

Calciomercato Napoli: dunque in base a questa ricostruzione sarebbero questi i calciatori chiesti da Antonio Conte.