Hysaj via dal Napoli? Tuttosport: "Forte interesse dell'Atlético Madrid, Sarri gli ha chiesto di aspettare: richiesta choc di ADL"

MERCATO NAPOLI - Il futuro di Elseid Hysaj si complica sempre di più: senza il rinnovo contrattuale e l'attuale scadenza nel 2021, l'albanese dovrebbe essere ceduto quest'estate.

Ecco quanto si legge in merito dall'edizione odierna di Tuttosport:

"L’arrivo di Di Lorenzo sarà il preludio ad un addio, quello di Elseid Hysaj. Il suo mentore Sarri gli sta chiedendo di aspettare, perché giovedì saprà se resterà ancora al Chelsea oppure se tornerà in Italia. Intanto c’è una società che sta bussando alla porta del club azzurro, avendo prospettato il desiderio di ingaggiare il 25enne albanese. E’ l’Atletico Madrid di Simeone, raggelato dalla richiesta del Napoli: 40 milioni di euro per il suo cartellino. A queste cifre nessuno acquisterebbe Hysaj reduce da una stagione non brillante e il Napoli sarebbe costretto a chiedergli di firmare un nuovo contratto, altrimenti rischierebbe di perderlo a zero, avendo l’accordo con il club azzurro fino al 2021".