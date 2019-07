Il Mattino - Cessioni Napoli: Fonseca chiama di persona Hysaj alla Roma! Ounas al Lille in pochi giorni, Samp in pole per Verdi

Cessioni Napoli - Le operazioni in uscita di Giuntoli non sono finite. Come riporta Il Mattino, vanno piazzati ancora Hysaj, Verdi, Tonelli e occhio a Ounas. Le prossime settimane saranno quelle decisive anche per questi quattro azzurri, Ancelotti, Giuntoli e De Laurentiis studiano i piani e lavorano per incassare ancora in attesa di un grande colpo.

Mercato Napoli, giocatori in uscita: Hysaj-Roma, Ounas-Lille e Verdi tra Samp e Toro

Per Verdi il Napolispera che il Torino possa fare il controsorpasso alla Sampdoria che al momento è in pole per l’attaccante ex Bologna.Per Tonelli si aspetta dopo-ferragosto e infine Hysaj. Non c’è solo la Roma, ma anche un club spagnolo, che però non è l’Atletico Madrid. Ma Fonseca, il nuovo tecnico dei giallorossi, avrebbe persino chiamato il terzino albanese per sondarne la disponibilità. Ma occhio a Ounas: se il Lille conferma la valutazione di 25 milioni di euro, l’operazione potrà chiudersi entro pochi giorni.