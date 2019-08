Hysaj-Roma, c'è l'offerta! CorSport: 17mln tra prestito oneroso e riscatto, poca distanza col Napoli

Calcio mercato Napoli - Che fine farà il terzino destro albanese del Napoli Elseid Hysaj? Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Elseid a un certo punto aveva anche riflettuto sull’ipotesi di restare, tuttavia attualmente dialoga con la Roma: anche il suo è un valore importante, una ventina di milioni di euro di base contro i diciassette offerti (tra prestito oneroso e riscatto). Ad oggi, comunque, il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi è deciso a insistere per averlo.

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, così alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Suo futuro? Non posso mettere due miei assistiti in competizione nello stesso ruolo. L’intenzione mia e del club era quella di far andar via Hysaj. Ha bisogno di aria nuova e di fare nuove esperienze per farlo tornare ai suoi livelli. Lavoriamo per trasferirlo. Poi le cose durante il mercato possono cambiare. Lavoriamo sia per l’estero che per l’Italia, non precludiamo niente. L’importante è che sia una società seria. Ha fatto tre anni di alto livello ed al primo anno dove ha fatto un po’ meno bene tutti hanno dimenticato quanto fatto prima. Pépé? Ho detto che sarebbe perfetto, poi eventualmente dovrà dimostrare il suo livello”.