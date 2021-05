Napoli - Quale sarà il futuro di Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Unica certezza: l’addio a Napoli. Per il difensore di 27 anni prende corpo l’idea di seguire Gattuso alla Fiorentina, nuovo club del tecnico che lo ha tanto apprezzato in Campania. Scendono le invece quotazioni della Lazio, che era sulle tracce di Rino. Il Milan ci pensa come jolly da vice Theo Hernandez e Calabria"