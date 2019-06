Hysaj-Napoli, siamo ai titoli di coda. CorSport: "Addio senza rancori, Simeone lo stima"

Trenta milioni di euro: è questa la richiesta che il Napoli ha fatto recapitare all’Atletico Madrid per Elseid Hysaj, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Elsi non rinnoverà, nonostante vari approcci con il suo manager, e anzi in prima persona ha di recente annunciato l’imminente chiusura della sua parentesi azzurra: addio, però senza rancori. Ognuno per la sua strada, con la prospettiva di raggiungere Madrid. E Simeone: il tecnico lo stima, altroché, e dopo le scaramucce dell’estate precedente, culminate poi in altre scelte, questa sembra davvero la stagione buona per mettersi a studiare i principi del Cholismo"