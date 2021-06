Gazzetta annuncia Hysaj alla Lazio: è fatta, riabbraccia Sarri! Contratto di 5 anni, le cifre

Mercato Napoli le ultimissime oggi. Niente da fare, Elseid Hysaj lascia il club azzurro. Sarà lui il primo tassello della nuova Lazio di Sarri, dopo quello di Kamenovic, il cui acquisto era stato perfezionato a gennaio. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la trattativa per portare in biancoceleste il terzino albanese è decollata nelle ultime ore e l’operazione dovrebbe essere chiusa già nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli, Hysaj-Lazio: è fatta

Calciomercato Lazio, Hysaj Sarri insieme

La Lazio lo aveva già contattato prima dell’arrivo di Sarri. Dopo che l’ex allenatore di Juve, Chelsea e Napoli ha firmato per i biancocelesti la trattativa ha preso ancora più vigore, anche perché Sarri non ha esitato a dare il suo placet all’arrivo di Hysaj. E non poteva essere altrimenti, visto che il terzino albanese è già stato alle dipendenze del nuovo tecnico biancoceleste sia all’Empoli sia al Napoli. I due hanno lavorato assieme complessivamente per sei anni. I primi tre nella squadra toscana, con cui hanno conquistato una promozione nel massimo campionato e poi centrato una ottima salvezza in Serie A. Quindi hanno trascorso tre memorabili stagioni sotto il Vesuvio, con uno scudetto sfiorato e tante altre battaglie vinte.

Hysaj-Lazio, cinque anni di contratto: le cifre

Adesso il sodalizio è pronto a ricomporsi dalle parti di Formello. Per la gioia di entrambi. Sarri ritrova un suo fedelissimo, un vero «sarrista», un elemento che conosce a memoria i suoi meccanismi di gioco e la sua filosofia. E Hysaj ritrova il tecnico con cui è riuscito a dare il meglio di sé, toccando picchi di rendimento che, senza di lui, non ha più raggiunto. Hysaj, 27 anni, dovrebbe firmare un contratto lungo con la Lazio, molto probabilmente quinquennale. Per le cifre si sta continuando a trattare, l’ingaggio dovrebbe oscillare tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro.